Baden - Per 1. Juli 2018 wird Robert Itschner, markt- und kundenorientierter Teamplayer mit starkem Leistungsausweis in profitablem Wachstum, neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung von ABB Schweiz. Er folgt auf Remo Lütolf, der - wie bereits angekündigt - aus dieser Rolle in den Ruhestand treten wird.

Robert Itschners derzeitige Position ist Leiter Marketing & Verkauf der Division Robotics & Motion. Er kam 1993 zu ABB und war seither in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Supply Chain, ...

