Für den Batteriehersteller aus Süddeutschland ist das ein weiterer Markteintritt innerhalb Europas. In Frankreich steht der Speichermarkt noch ganz am Anfang. In zwei bis drei Jahren will Sonnen dort Umsätze im zweistelligen Millionenbereich erzielen.Batteriehersteller Sonnen und der französische Versorger Engie haben eine strategische Partnerschaft für Stromspeicher in Frankreich geschlossen. Gemeinsam bieten sie ab sofort Haushalten unter der Bezeichnung "My Power" ein Paket aus Photovoltaik-Anlage und dem Heimspeicher Sonnenbatterie an, wie das deutsche Unternehmen am Donnerstag mitteilte. ...

