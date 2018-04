Google bzw. dessen Mutter Alphabet A ist wohl eine der interessantesten Aktien am Markt, meinen Analysten und sind der Auffassung, dass die jüngst vorgelegten guten Zahlen einen Aufwärtstrend in Gang setzen sollten, der allerdings noch nicht ansatzweise vollzogen wurde. Dabei haben die Kurse in einer Woche fast 5 % abgegeben. In zwei Wochen ging es um bescheidene 1 % nach oben und auf Sicht von einem Monat um 1 % nach unten. Die Chartanalysten sprechen daher von einem charttechnischen Abwärtstrend. ... (Frank Holbaum)

