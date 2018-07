Gute Zahlen haben die Anteilscheine von Alphabet am Dienstag in New York in neue Höhen getrieben. Die A-Aktien des Google-Mutterkonzerns zogen nach überraschen positiven Quartalszahlen auf bis zu 1275 US-Dollar an und erreichten damit einen Höchststand. Zuletzt stand in einem festen Gesamtmarkt ein Plus von 4,9 Prozent auf gut 1270 Dollar zu Buche. Damit konnte auch die jüngste Rekord-Wettbewerbsstrafe aus Brüssel den Lauf der Papiere nicht stoppen.

Alphabet hatte die Markterwartungen übertroffen, obwohl die EU-Kommission wegen angeblichen Missbrauchs der Marktmacht beim Smartphone-System Android eine gut fünf Milliarden Dollar (4,34 Milliarden Euro) schwere Strafe gegen den Konzern verhängt hatte. Analysten erhöhten am Dienstag reihenweise ihre Kursziele für die A- und die C-Aktien von Alphabet. Die Google-Muttergesellschaft habe erneut starke Umsätze ausgewiesen, womit sich die höheren Investitionen ausgezahlt hätten, schrieb etwa Analyst Douglas Anmuth von der US-Bank JPMorgan.

Als "schlicht gut" wertete Analyst Eric Sheridan von der schweizerischen Großbank UBS das Zahlenwerk. Alphabet habe auf gesamter Breite starke Resultate erzielt. Anders als in den vergangenen sechs Monaten habe es auch wenig Debatte drumherum gegeben. Sein Kollege Stephen Ju von der schweizerischen Bank Credit Suisse ergänzte, die Tochter Google habe ein qualitativ starkes Quartal hinter sich. Der Suchmaschinenbetreiber kann sich weiter auf die Werbeeinnahmen als verlässliche Geldquelle verlassen.

Viele Analysten trauen den Alphabet-Aktien weitere Gewinne zu. Die Kurstreiber für das zweite Halbjahr und darüber hinaus stünden gar regelrecht Schlange, schrieb etwa der Experte Brent Thill vom Analysehaus Jefferies. Potenzial böten sowohl die Videoplattform YouTube und der Roboterwagen-Entwickler Waymo als auch die Geschäfte mit Mietsoftware und Hardware-Lösungen.

Bislang hatten die Anleger an Alphabet viel Freude: So sind die A-Aktien seit Jahresbeginn um rund 20 Prozent gestiegen und haben sich damit etwas besser geschlagen als der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 . In den letzten zehn Jahren haben sich die Papiere mehr als verfünffacht.

Mit einem Börsenwert von rund 880 Milliarden Dollar nimmt Alphabet Kurs auf die Billionen-Marke, wobei Apple - der weltweit wertvollste börsennotierte Konzern - es derzeit noch auf circa 70 Milliarden mehr bringt. Auch der Online-Handelsriese Amazon hat mit gut 890 Milliarden Dollar eine noch etwas höhere Marktkapitalisierung./la/tih

