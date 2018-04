Global Blockchain Technologies verkündete am Dienstag, dass die Wallstreet Ikone Richard Schaeffer neues Mitglied des Beratungsausschusses sei. Schaeffer hatte in seinen 30 Jahren Berufserfahrung in der Finanzbranche bereits mehrere hochrangige Positionen inne. Er war unter anderem Chairman bei NYMEX, der weltgrößten Warenterminbörse. Dieser verhalf er, ihren Wert um 400 Millionen US-Dollar zu steigern. In der Fintech-Szene gilt Schaeffer als Pionier, weil er Unternehmen auf den elektronischen ... (Johannes Daut)

