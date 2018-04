Bayer kommt bei der kartellrechtlichen Freigabe des Monsanto-Deals einen Schritt weiter - und BASF ist um ein profitables Geschäftsfeld reicher.

BASF zahlt für die Geschäfte, die auf einen Umsatz von 745 Millionen Euro kommen, bis zu 1,7 Milliarden Euro. Zum Paket gehört das gesamte weltweite Geschäft mit Gemüse-Saatgut von Bayer, auf das allein ein Umsatz von 430 Millionen Euro entfällt. Auch das Geschäft mit der digitalen Landwirtschaft soll an BASF gehen.

Dazu kommen bestimmte Saatgutbehandlungsmittel, die Forschungsplattform für Weizen-Hybride sowie einzelne Glyphosat-basierte Herbizide in Europa. BASF würde damit zum Hersteller des umstrittenen Unkrautvernichters, den der Konzern bisher nicht im Portfolio hat.

Bayer will den US-Saatguthersteller Monsanto für 62,5 Milliarden Dollar kaufen und zum Weltmarktführer in der Agrochemie aufsteigen. In den nunmehr seit mehr als 16 Monaten dauernden Verhandlungen hat sich Bayer mit den Behörden auf die Trennung von zahlreichen Geschäften geeinigt.

Schon bei den ersten Zugeständnissen an die Kartellwächter kam BASF zum Zuge. Dabei ging es um mehrere Pflanzenschutz- und Saatgutgeschäfte von Bayer mit einem Umsatz von 1,3 Milliarden Euro, ...

