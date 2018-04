Der wegen Bilanzfälschungsvorwürfen in Schieflage geratene Möbelkonzern Steinhoff verkauft nun auch seine Anteile an der Möbelkette Poco an den Wettbewerber XXXLutz. Der Kaufpreis beträgt laut Handelsblatt 266 Millionen Euro. XXXLutz erhält damit 123 Filialen und fast 8.000 Mitarbeiter. Die Übernahme ist wohl auch Teil eines Vergleichs nach einem Rechtsstreit.

