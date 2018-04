Das US-Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention (Center for Disease Control and Prevention, CDC) bestimmt in Arizona angebauten Romana-Salat als Quelle für den Ausbruch. Von den befragten kranken Personen berichteten 95,5%, sie haben in der Woche vor ihrer Erkrankung Romana-Salat gegessen. Bis jetzt sind 19 Staaten betroffen. Der Ausbruch ist ziemlich unerbittlich, berichtet...

Den vollständigen Artikel lesen ...