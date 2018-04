In einem Beitrag über Alibaba konnten wir zuletzt am 18.04. melden: "Alibaba: Treffer + 30% und es gibt jetzt weiterhin große Chancen!" Wie immer, raten wir dazu Gewinne mitzunehmen oder sie mindestens gut abzusichern. Bei diesem Trade hatten wir einen Stoppkurs in der Gewinnzone vorgeschlagen oder ihn mindestens beim Einstiegskurs abzusichern. Wie man an der Kursentwicklung sehen kann, war das auch gut so. Es ging von 182,68 USD bis auf 167,249 ...

