Am 15.04. hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit General Electric hingewiesen und getitelt: "General Electric: Mit langweiligen Aktien gehebelt starke Gewinne machen!" Eine Woche später, am 22-04., konnten wir melden: "General Electric: Volltreffer + 80% in 5 Tagen! Geht's weiter rauf?" In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir vermutet, dass sicher die überwiegende Mehrzahl, die diesem Börsentipp mit dem vorgeschlagenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...