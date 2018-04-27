BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 16,40 (16) CHF - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GLAXOSMITHKLINE AUF 1790 (1780) PENCE - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 262 (260) CHF - 'HOLD'BERENBERG STARTET SIEMENS GAMESA MIT 'BUY' - ZIEL 16 EURBERENBERG STARTET VESTAS MIT 'SELL' - ZIEL 385 DKKBERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 244 (250) CHF - 'OUTPERFORM'CFRA HEBT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 58 (52) EUR - 'STRONG BUY'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 235 (240) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR NOKIA AUF 4,80 (4,85) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2850 (2750) PENCE - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 55,50 (50,50) EUR - 'NEUTRAL'DEUTSCHE BANK...Den vollständigen Artikel lesen ...