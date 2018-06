Die Deutsche Bank hat Delivery Hero mit "Buy" und einem Kursziel von 48 Euro in die Bewertung aufgenommen. Unter den Online-Essenslieferdiensten bevorzuge er diejenigen, die bereits früh in den Markt eingestiegen seien und über Skaleneffekte Größenvorteile hätten, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Trotz sehr unterschiedlicher Wachstumsprofile fielen die Bewertungskennziffern am Markt recht ähnlich aus./gl/tav

Datum der Analyse: 04.06.2018

ISIN DE000A2E4K43

AXC0096 2018-06-04/10:31