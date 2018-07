Der Freitag reihte sich nahtlos in die vorangegangenen Sitzungen ein - nach erneut richtungslosem Handel ging der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,2% ins Wochenende. Auf Wochensicht reicht es dennoch für ein solides Plus von 0,8% und auch aus charttechnischer Sicht bleiben die Bullen am Drücker. Zumindest solange, wie die entscheidenden Unterstützungszonen funktionieren…

