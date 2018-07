Die Commerzbank hat die Einstufung für Fresenius SE nach Absage der Akorn-Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Dies begrüße er ausdrücklich, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Montag vorliegenden Studie. Von Fresenius hieß es am Sonntagabend, der US-Generikahersteller habe mehrere Voraussetzungen für den Vollzug nicht erfüllt./ajx/ag Datum der Analyse: 23.04.2018

ISIN: DE0005785604