Die Credit Suisse hat FMC vor den am 3. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Die von dem Dialysespezialisten bekannt gegebene Trennung von seiner Beteiligung an einem Ärztenetzwerk in den USA und die zugleich gesenkten Wachstumsprognose für 2018 hätten zusammen genommen auf den Konzernüberschuss einen neutralen Effekt, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts. Eine mögliche Verwirrung der Investoren aufgrund dieser Mitteilungen und entsprechende Kursverluste sehen sie als Kaufgelegenheit./ck/ag

Datum der Analyse: 23.04.2018

ISIN DE0005785802

AXC0083 2018-04-23/09:44