IRW-PRESS: Blue Cap AG: Blue Cap AG: Blue Cap übernimmt Knauer-Uniplast Gruppe

Blue Cap übernimmt Knauer-Uniplast Gruppe

Verpackungsspezialist wird von Münchner Industrieholding übernommen und auf Wachstumskurs gebracht

München, 23. April 2018

Knauer-Uniplast ist ein Hersteller von Verpackungslösungen für die Lebensmittelindustrie und erzielte 2017 einen Umsatz von rund 70 Mio. Euro. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 400 Mitarbeiter an den Produktionsstandorten Dettingen südlich von Stuttgart sowie Bad Laasphe in Nordrhein-Westfalen. Blue Cap hat mit der Akquisition 100% an der Unternehmensgruppe erworben.

Das vor Jahren durch Investitionen außerhalb des Kerngeschäfts in schwieriges Fahrwasser gekommene Unternehmen ist in den letzten drei Jahren restrukturiert worden. Knauer-Uniplast besitzt eine starke Marktposition speziell bei Verpackungen für Molkereiprodukte. Durch den Einstieg von Blue Cap und die erfolgreiche Neufinanzierung von Knauer-Uniplast sind nun positive Impulse für die weitere Ausrichtung und das Wachstum der Unternehmensgruppe geschaffen.

Knauer-Uniplast soll weiterhin als namhafter, zuverlässiger Verpackungsspezialist und als eigenständiges Unternehmen bestehen bleiben. Mit der Technologie- und Entwicklungsexpertise von Knauer-Uniplast wollen wir Verpackungslösungen auch außerhalb der angestammten Märkte der Lebensmittelindustrie, wie zum Beispiel im Pharmabereich, anbieten, erklärt Dr. Hannspeter Schubert, Vorstand der Blue Cap AG.

Die Blue Cap Gruppe liefert bereits heute über ihre Tochtergesellschaft Planatol GmbH eine Vielzahl von Klebstoffprodukten in die Verpackungsindustrie. Mit der Akquisition von Knauer-Uniplast wird die Kernkompetenz im Verpackungsbereich weiter ausgebaut. Es ergeben sich zudem Ansätze zur Schaffung von Synergieeffekten innerhalb der Blue Cap-Unternehmensgruppe.

Über die Blue Cap AG

Blue Cap ist eine börsennotierte Unternehmensgruppe, mit Sitz in München. Seit mehr als 10 Jahren investiert die Industrieholding erfolgreich in mittelständische, technologiegetriebene Unternehmen. Der Investitionsansatz besteht darin, ungenutzte Potenziale von Unternehmen zu realisieren und gleichzeitig eine langfristige Wertentwicklung anzustreben.

Derzeit sind im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- und Beschichtungstechnik, Produktionstechnik sowie Medizintechnik. Zusammen mit der Goldscheideanstalt Carl Schaefer hat die Unternehmensgruppe 11, meist mehrheitlich geführte Beteiligungsunternehmen.

Das Unternehmen notiert im Freiverkehr (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E).

Investor Relations

Blue Cap AG

Tobias Eiblmeier

Ludwigstraße 11

80539 München

Telefon: +49 89 288 909 26

eiblmeier@blue-cap.de

www.blue-cap.de

ISIN DE000A0JM2M1

AXC0092 2018-04-23/10:22