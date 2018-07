Der niederländische Finanzdienstleister ING Group N.V. (ISIN: NL0011821202) will eine Schlussdividende in Höhe von 0,43 Euro an seine Aktionäre ausschütten. Zusammen mit der Zwischendividende in Höhe von 0,24 Euro, die bereits im August ausgeschüttet wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2017 insgesamt 0,67 Euro. Über die vorgeschlagene Dividende stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung in Amsterdam ab. Im ...

