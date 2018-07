Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Infineon-Aktie vor den am 3. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nachdem der Chiphersteler im vorangegangenen Geschäftsquartal wegen des Euro/Dollar-Verhältnisses und gestiegener Wafer-Preise seine Geschäftsjahresziele gesenkt habe, sei der Gegenwind für die Margen nun eingepreist, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Experten rechnen zudem nun mit einem überraschungslosen Quartal./ck/ag Datum der Analyse: 23.04.2018

