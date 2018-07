Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für STMicroelectronics vor den am 25. April erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Die Bereiche Automobil und Industrie dürften im ersten Quartal besser gelaufen sein, der Bereich Mobilfunk hingegen schwach gewesen sein, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Gegenwind für die Margen dürfte bleiben, auch wenn mit einem leichten Nachlassen gerechnet werde. Die Bewertung der Aktie halten die Experten weiterhin für attraktiv./ck/ag Datum der Analyse: 23.04.2018

