Nach dem zuletzt kräftigen Kursgewinn der Bauer-Aktien sieht das Analysehaus Kepler Cheuvreux nun Zeit für eine Atempause. Der Tiefbau- und Maschinenbaukonzern hatte vor einigen Tagen mit zuversichtlichen Unternehmensprognosen aufhorchen lassen. Positive Analystenkommentare folgten und trieben die einst im SDax notierten Papiere zusätzlich an.

In der Spitze kletterten sie am vergangenen Freitag bis auf 27,65 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Ende Januar. Anfang April hatten sie gerade mal etwas mehr als 18 Euro gekostet.

Kepler-Analyst Hans-Joachim Heimbürger stufte die Papiere von "Buy" auf "Hold" ab und beließ das Kursziel auf 25 Euro. An diesem Montag haben die Bauer-Anteile im Börsenhandel bislang knapp 4 Prozent an Wert verloren auf 26,35 Euro.

Der Aktienkurs spiegele eine Normalisierung im Maschinenbau-Geschäft, einen stärkeren Fokus auf das Chance-Risiko-Profil im Projektgeschäft und gestiegene Infrastrukturausgaben in den meisten Teilen der Welt wider, so Analyst Heimbürger. Die Oberbayern seien aber nach mindestens jeweils einer Gewinnwarnung pro Jahr seit 2009 nun auf einem guten Weg, sich operativ in diesem Jahr weiter zu verbessern.

Gemäß der Einstufung "Hold" rechnet Kepler Cheuvreux auf Sicht der nächsten zwölf Monate mit einem absoluten Aufwärtspotenzial der Aktie von weniger als 10 Prozent./ajx/jkr/fba

