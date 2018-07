Immobilienpreise: Geht es weiter aufwärts?

Die Immobilienpreise in Deutschland sind in den vergangenen Jahren dramatisch gestiegen. Wann findet der Boom ein Ende?

In den vergangenen Jahren sind die Immobilienpreise deutschlandweit dramatisch gestiegen. Auf Sicht von fünf Jahren beträgt das Plus deutschlandweit rund 25 Prozent. In Metropolen wie München oder Berlin sowie in wirtschaftlich starken Regionen rund um die Ballungsräume sind die Preise vor allem in begehrten Lagen zum Teil noch deutlich stärker gestiegen. Der starke Anstieg hat auch die Angst befördert, dass es sich um eine Preisblase handeln könnte. In diesem Artikel erfahren Sie, wie sich die Immobilienpreise zuletzt entwickelt haben und ob es bereits Anzeichen einer Korrektur gibt.

Auf Basis der offiziell vom Statistischen Bundesamt ermittelten Hauspreise gibt es bisher keine Anzeichen einer Korrektur. Die Daten des Statistischen Bundesamts reichen zwar bisher nur bis zum vierten Quartal 2017, durch einen Preisindex des Immobilienportals Immobilienscout 24, für den Daten bis zum Februar 2018 vorliegen, können die Daten aber bis ins erste Quartal 2018 extrapoliert werden.

