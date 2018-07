Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-23 / 10:59 *Regionale Bewerbung von Veranstaltungen mit XING Events* *XING bietet als erstes Business Netzwerk Werbeanzeigen mit regionaler Targetierung* · Genauere Eingrenzung der Zielgruppe für Eventanzeigen · Minimierung des Streuverlustes und damit Senkung der Kosten · Einsatz bereits im ersten Monat bei mehr als einem Viertel der Anzeigenkampagnen München, 23. April 2018. XING Events (www.xing-events.com [1]), der Experte der Eventbranche für die Themen Eventvermarktung, Teilnehmermanagement und Ticketing, hat ein wichtiges Vermarktungsinstrument, die Eventanzeige, für seine Kunden erneut verbessert - ab sofort ist durch die neue Umkreissuche eine noch gezieltere lokale Selektion der Zielgruppe auf XING möglich. Somit können gerade auch für kleinere Events oder Eventserien wie Roadshows, die vorrangig jeweils Teilnehmer aus der näheren Umgebung ansprechen sollen, der Streuverlust und damit auch die Kosten bei der Bewerbung deutlich verringert werden. *Ein weiterer Baustein zur effizienten Erreichbarkeit der Zielgruppe* "Die neue Umkreissuche stößt bei unseren Kunden auf sehr hohe Resonanz", betont Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO XING Events GmbH. "Bereits im ersten Monat wurde sie bei mehr als einem Viertel aller Anzeigenkampagnen eingesetzt." Das Prinzip ist nicht neu und auch bereits auf anderen Plattformen für Werbeanzeigen vorhanden. "XING ist allerdings das einzige Business-Netzwerk, dass diese Selektion bietet", erläutert Ziegler einen entschiedenden Aspekt. "In Kombination mit dem Zugang zu neuerdings 14 Millionen Mitgliedern mit Business-Fokus ist die Eventvermarktung über XING ideal geeignet, um effektiv mehr Teilnehmer zu gewinnen." *Und so funktioniert es im Detail* Im Rahmen der Anzeigenerstellung wird der betreffende Veranstaltungsort in Deutschland, Österreich oder der Schweiz eingegeben, wobei ein Dropdownmenü bei den meisten Angaben die Auswahl zusätzlich erleichtert. Im Anschluss legt man den gewünschten Radius um den gewählten Ort herum fest - möglich sind Radien von 10 bis 150 Kilometern. Alle weiteren Selektionskriterien wie Alter, Karrierestufe, Branche und Tätigkeitsfeld werden wie gehabt ausgewählt. *Über XING Events* XING Events ist der einzige Anbieter, der Eventmanagement-Software und Business-Netzwerk vereint. Mit Hilfe von XING Events haben Veranstalter weltweit bereits über acht Millionen Tickets für mehr als 210.000 professionelle Veranstaltungen verkauft und abgerechnet. Der Anspruch von XING Events ist es, Veranstalter bei jeder Phase eines Business-Events mit der richtigen Lösung zu unterstützen. Vor dem Event erreichen Veranstalter ihre Zielgruppe auf XING und stellen ihren gewonnenen Teilnehmern einen professionellen Ticketshop zur Verfügung. Während des Events werden Veranstalter mit individuellen Lösungen für alle erdenklichen Einlassszenarien unterstützt. Nach dem Event bieten die XING Gruppen exklusive Möglichkeiten zum Kundenbeziehungs- und Community-Management. Als Teil der XING SE, dem sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte, verbindet XING Events 14 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum mit den passenden Veranstaltungen. Der Experte für Veranstaltungen mit professionellem Anspruch schafft damit eine Brücke zwischen der Online- und Offline-Welt und bringt Menschen auf Events zusammen. *Pressematerial | *Ihr Pressekontakt bei XING Events* Informationen | Links* Myriam van Alphen-Schrade XING Events: Sandstraße 33 www.xing-events.com [1] D-80335 München Pressematerial: Telefon: +49 89 5 52 73 58-32 www.xing-events.com/presse Myriam.Schrade@xing.com [2] Blogartikel: XE_Blogartikel_Umkreissuche [3] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: XING EVENTS Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-04-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 677493 2018-04-23 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=206f91b73c85690abc60ffa186c67f6d&application_id=677493&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a76c41dc5654556c05645104ac877b2d&application_id=677493&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d028ca88d7ee08e4f9ef593aec6ebcae&application_id=677493&site_id=vwd&application_name=news

