Die Steinhoff-Aktie zeigt sich zum Start in die neue Woche deutlich schwächer und verliert prozentual zweistellig an Wert. Am Freitag hatte der in einen Bilanzskandal verwickelte deutsch-südafrikanische Handelskonzern seine Hauptversammlung abgehalten. Dabei sprach die Aufsichtsratsvorsitzende Heather Sonn von einer "Krise von massivem Ausmaß". Der krisengeschüttelte Möbelhändler...

