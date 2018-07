Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Just Eat von 850 auf 840 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Essenslieferant investiere mehr in weiteres Wachstum, schrieb Analyst Robert Berg in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Ergebnisprognosen für 2018 und 2019 deutlich reduziert. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie sei aber hochattraktiv./edh/mis Datum der Analyse: 20.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0048 2018-04-23/11:34

ISIN: GB00BKX5CN86