Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) nach Senkung der Umsatzprognose und dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an Sound Inpatient Physicians von 92 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Bernhard Weininger passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie entsprechend an./ag/ajx Datum der Analyse: 23.04.2018

AFA0056 2018-04-23/11:57

ISIN: DE0005785802