SINGULUS TECHNOLOGIES vereinbart die Lieferung von nasschemischen Anlagen im niedrigen zweistelligen Millionen Euro Bereich - Anzahlung ist bereits erfolgt DGAP-Ad-hoc: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge SINGULUS TECHNOLOGIES vereinbart die Lieferung von nasschemischen Anlagen im niedrigen zweistelligen Millionen Euro Bereich - Anzahlung ist bereits erfolgt 23.04.2018 / 12:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR SINGULUS TECHNOLOGIES vereinbart die Lieferung von nasschemischen Anlagen im niedrigen zweistelligen Millionen Euro Bereich - Anzahlung ist bereits erfolgt Kahl am Main, 23. April 2018 - SINGULUS TECHNOLOGIES hat für die Lieferung von CIGS Produktionsanlagen des Typs TENUIS II für nasschemische Beschichtungsprozesse mit der Tochtergesellschaft eines großen, börsennotierten Energieunternehmens und Produzenten von Solarmodulen aus China eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Das Volumen liegt bei über 10 Mio.EUR. Die Anzahlung für dieses Projekt ist bereits eingegangen. Die Lieferung der Anlagen soll noch im laufenden Geschäftsjahr erfolgen. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1709202924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de 23.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103 63796 Kahl am Main Deutschland Telefon: +49 (0)1709202924 Fax: +49 (0)6188 440-110 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Internet: www.singulus.de ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5 WKN: A1681X, A2AA5H Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 677539 23.04.2018 CET/CEST

ISIN DE000A1681X5 DE000A2AA5H5

AXC0137 2018-04-23/12:06