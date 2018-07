Ein typischer hidden champion. Beheimatet in der Provinz. Eigentümergeführt. In Nischen Weltmarktführer. Seit unserer letzten Empfehlung vor fünf Jahren (8.5.2013) hat sich der Kurs vervier-facht auf aktuell 25,40 Euro. Über die weiteren Perspektiven sprechen wir mit Johannes Heckmann. Der Mitgründer und CEO stellt weiteres Wachstum in Aussicht. Bis 2022 soll der Umsatz auf 230 Millionen klettern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...