Zürich (ots) - Dr. Ivo Furrer hat dem Verwaltungsrat der Sanitas

Beteiligungen AG seinen Rücktritt als Verwaltungs- und Stiftungsrat

auf Ende Mai 2018 bekanntgegeben. Mitentscheidend für seine Demission

ist der persönliche Wunsch von Ivo Furrer, eine inhaltliche und

zeitliche Optimierung seiner VR- und Pro Bono-Mandate vorzunehmen.



Seit 2012 ist Ivo Furrer Mitglied des Verwaltungsrats der Sanitas

Beteiligungen AG (Holding). Er hat seine fundierten Erfahrungen aus

dem Versicherungsbereich und dem Management eingebracht und die

erfolgreiche Entwicklung von Sanitas massgeblich mitgeprägt. Ivo

Furrer will sich weiteren Herausforderungen widmen, etwa im Bereich

der Digitalisierung oder andern, neuen Geschäftsfeldern. Er wird an

der Verwaltungsratssitzung vom 24. Mai 2018 verabschiedet.



Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Sanitas danken Ivo

Furrer für seine engagierte und professionelle Mitarbeit und wünschen

ihm alles Gute.



Die Regelung der Nachfolge wird vom Verwaltungsrat umgehend an die

Hand genommen.



