Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-23 / 12:00 *E.ON und QUANTO: Joint Venture im Kundenservice* Der Energiekonzern E.ON und die Unternehmensberatung QUANTO werden Partner im Kundenservice. Gemeinsam entwickeln sie eine neuartige cloudbasierte, digitale Software-Lösung für den Energiemarkt. Diese bietet umfassende Funktionalitäten für die Abrechnung, die Marktkommunikation und die Kundenbetreuung für die Marktrollen Vertrieb, das Netzgeschäft und Messstellenbetreiber sowie wettbewerbliche Messstellenbetreiber. Sie macht damit Energieversorger jeder Größe zukunftsfähig - vom kleinen Stadtwerk bis zum großen Energiekonzern. Denn sie unterstützt die digitale Transformation und macht Innovationen möglich. Basis für das neue System bildet die Software "GridLink CIS" der Firma SmartGrid, die in den USA bereits im Einsatz ist. "Kunden erwarten digitale Lösungen, um die immer komplexer werdende Energiewirtschaft erfolgreich zu stemmen und neue Geschäftsmodelle einfach und flexibel umzusetzen", begründet Malte Sunderkötter, Geschäftsführer der Unit e.kundenservice Netz im E.ON-Konzern, den Bedarf für die Software. Frank Beck, Vorstand der QUANTO AG sagt: "Unser Ziel ist es eine Alternative zu schaffen die die Energieversorger zukunftsfähig macht, denn die Energiebranche verändert sich rasant." E.ON und QUANTO unterzeichnen den Vertrag zur neuen Partnerschaft auf der Hannover Messe am *Montag, 23. April um 15 Uhr* am Stand von E.ON (Halle 27, Stand L50). *Kontakt: E.ON SE* Alexander Ihl, Pressesprecher Tel.: +49 201 184 4224 E-Mail: alexander.ihl@eon.com *QUANTO GROUP* Charlotte Weber, Pressesprecherin Tel.: +49 40 308 5800 50 E-Mail: charlotte.weber@quanto-group.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: E.ON SE Schlagwort(e): Energie 2018-04-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: E.ON SE Brüsseler Platz 1 45131 Essen Deutschland Telefon: +49 (0)201-184 00 E-Mail: info@eon.com Internet: www.eon.com ISIN: DE000ENAG999 WKN: ENAG99 Indizes: DAX, EURO STOXX 50 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 677469 2018-04-23

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2018 05:59 ET (09:59 GMT)