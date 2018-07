München - Die jüngsten Wirtschaftsdaten haben den Druck auf die Europäische Zentralbank gemindert, auf der Ratstagung am 26. April eine Änderung der Zinspolitik zu verkünden, so Darren Williams, Director of Global Economic Research, beim Asset Manager AllianceBernstein (AB).Die "schwächere" Kerninflationsrate vom März dürfte jedoch nach dem Sommer wieder ansteigen. Es bleibe also keine Zeit für Selbstgefälligkeit.

