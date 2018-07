Fresenius Medical Care hat am Sonntag beschlossen, das Ziel für das währungsbereinigte Umsatzwachstum für das Jahr 2018 von rund 8 Prozent auf eine Spanne von 5 bis 7 Prozent anzupassen. Der wesentliche Grund für diese Anpassung ist die vom Unternehmen jüngst vorgenommene Neubewertung der Dosierungen kalzimimetischer Medikamente im Dialysedienstleistungsgeschäft in den USA. Die Reduzierung der Dosierungen erfolgte schneller als erwartet und resultiert in einem geringeren Beitrag zum Umsatzwachstum als ursprünglich angenommen. Zeitgleich aber bestätigte Fresenius Medical Care das Wachstumsziel für das währungsbereinigte Konzernergebnis für das Jahr 2018 von 13 bis 15 Prozent. Detaillierte Finanzergebnisse für das erste Quartal 2018 werden wie geplant am 3. Mai 2018 veröffentlicht.

Kein guter Start

Technisch präsentiert sich das Wertpapier des Gesundheitskonzerns FMC auch nicht in einer besonders guten Verfassung für long investierte Anleger, die Aktie befindet sich seit einem Verlaufshoch von 93,82 Euro aus Anfang Februar ...

