DGAP-Media / 2018-04-23 / 12:39 *VERIANOS gewinnt Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds als neuen Investor - 6,50% VERIANOS-Anleihe (ISIN: DE000A2G8VP3) als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) bewertet* *Frankfurt am Main, 23.04.2018 *- Die VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z2Y48) hat den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (ISIN: LU0974225590) der KFM Deutsche Mittelstand AG als Investor für ihre aktuelle Anleiheemission gewonnen. Der Fonds mit einem Volumen von ca. 72,5 Mio. Euro investiert vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands. In dem in diesem Zusammenhang erstellten aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer der KFM Deutsche Mittelstand AG wird die 6,50% VERIANOS-Anleihe als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) eingestuft. Als Gründe für die positive Einstufung werden die komfortable Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft, die Einhaltung des Best-Practice Guide der Börse Frankfurt zur Kapitaldienstdeckung, die Verschuldung und Kapitalstruktur sowie der positive Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 und darüber hinaus genannt. Als unabhängiger Experte am Markt für Unternehmensanleihen bewertet und gewichtet die KFM Deutsche Mittelstand AG regelmäßig ausgewählte Anleihen. Die VERIANOS-Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 6 Mio. Euro und eine Verzinsung von 6,50% p.a. bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Stückelung liegt bei 100.000 Euro pro Schuldverschreibung. Das Zeichnungsangebot richtet sich im Rahmen eines Private Placements an professionelle und semiprofessionelle Anleger. Die Anleihe wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und über den Handelsplatz Frankfurt sowie die elektronische Handelsplattform XETRA handelbar sein. Mit dem Kauf der 6,50% VERIANOS-Anleihe profitieren Anleger nicht nur von einem attraktiven Zinskupon, sondern werden darüber hinaus durch Sicherheiten und eine Mittelverwendungskontrolle abgesichert. =-------------------------------------------------------- Weitere Informationen zur VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft finden Sie unter www.verianos.com. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Kontakt: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Dr. Jan Matauschek Bethmannstraße 56 60311 Frankfurt am Main Deutschland T +49 69 697 6888 222 F +49 69 697 6888 9 Mail: jan.matauschek@verianos.com Unternehmenskontakt: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Investor Relations Christian Bähringer, RA Gürzenichstraße 21 50667 Köln Deutschland T +49 221 20046100 F +49 221 20046140 Mail: ir@verianos.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Schlagwort(e): Unternehmen 2018-04-23 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Gürzenichstraße 21 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 221 20046100 Fax: +49 221 20046140 E-Mail: ir@verianos.com Internet: www.verianos.com ISIN: DE000A0Z2Y48 WKN: A0Z2Y4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP-Media 677587 2018-04-23

