Kahl am Main - SINGULUS vereinbart Lieferung von nasschemischen Anlagen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich - AnleihenewsSINGULUS TECHNOLOGIES (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) hat für die Lieferung von CIGS Produktionsanlagen des Typs TENUIS II für nasschemische Beschichtungsprozesse mit der Tochtergesellschaft eines großen, börsennotierten Energieunternehmens und Produzenten von Solarmodulen aus China eine entsprechende Vereinbarung getroffen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

