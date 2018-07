Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im März die Verluste aus dem Vormonat ausgebaut, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniFavorit Aktien (ISIN DE0008477076/ WKN 847707).Der MSCI World-Index sei in lokaler Währung um 2,5 Prozent gefallen. Maßgeblich für den Abschwung an den Börsen seien Vorhaben der Administration von US-Präsident Donald Trump gewesen, Strafzölle und Barrieren gegen eine Vielzahl ausländischer Produkte zu erheben.

Den vollständigen Artikel lesen ...