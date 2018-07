Das größte deutsche Bonusprogramm PAYBACK baut sein Partnerportfolio mit Hilfe der der UMT United Mobility Technology AG (ISIN: DE0005286108) weiter aus: Ab heute bietet auch PENNY als erster Discounter im Programm seinen Kunden die Möglichkeit,

bequem beim Einkauf wertvolle PAYBACK Punkte zu sammeln. Punkte gibt es in allen 2.180 PENNY Märkten in ganz Deutschland und - zu einem späteren Zeitpunkt - auch fürs Onlineshopping auf www.penny.de. Das Punktesammeln funktioniert bei PENNY mit allen PAYBACK Karten oder mit der neuen Karte im PENNY Look. Ebenso praktisch ist die Nutzung der PAYBACK App, deren PAY-Funktion auf der UMT-Technologie basiert. Mit der App können Kunden mit dem Handy bei PENNY Punkte sammeln, Coupons aktivieren und mobil bezahlen.

"PENNY ist ein neues Highlight in der Punktewelt! Viele unserer 30 Millionen Kunden in Deutschland haben sich gewünscht, auch bei PENNY Punkte sammeln zu können", so Bernhard Brugger, Geschäftsführer von PAYBACK und EVP Global ...

Den vollständigen Artikel lesen ...