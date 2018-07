Fresenius will nach der geplatzten Übernahme des US-Arzneimittelherstellers Akorn sein Geschäft mit Nachahmermedikamenten in den USA aus eigener Kraft ausbauen. Dabei nimmt der Gesundheitskonzern auch Zukäufe ins Visier, mit Akorn will Fresenius aber nicht mehr ins Geschäft kommen. Mit dem US-Unternehmen sind keine Neuverhandlungen geplant, wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...