Am Freitag, den 13. April, legte Atlantic Gold seine Produktionszahlen für das abgelaufene erste Quartal 2018 vor. Die Moose River-Mine in Nova Scotia befindet sich seit Anfang März in der kommerziellen Produktion. Erste Anlaufschwierigkeiten in der Kommissionierungsphase konnten offenbar erfolgreich überwunden werden.

März ein guter Indikator

So produzierte man in den Monaten Januar bis März insgesamt 18.183 Unzen Gold. Davon entfielen alleine 8.810 Unzen Gold auf den Monat, der nach dem römischen Kriegsgott Mars benannt wurde. Hierbei lag die Gewinnungsrate bei 94,9% und somit über den Angaben und Erwartungen ...

