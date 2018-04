Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Investoren konzentrierten sich vor allem auf den am wenigsten verstandenen Teil des Spezialchemiekonzerns, den Bereich Performance Materials, und hätten Sorge vor weiteren Abwärtsrisiken, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Montag vorliegenden Studie. Er teile diese Sorgen nicht, liege wohl aber mit seinen Schätzungen unter dem Konsens./ck/ajx Datum der Analyse: 23.04.2018

