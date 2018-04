Daimler und die Erwartungen - Die Hoffnung ruht auf China

Jetzt ist es raus, das erste Quartalsergebnis von Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000). Dabei konnten die Stuttgarter einerseits den höchsten Konzernabsatz in einem ersten Quartal vermelden, andererseits fiel der Ergebnisrückgang deutlich aus. Die Hoffnung ruht nun auf China.

Das durchmischte Quartal. In den ersten drei Monaten 2018 hat Daimler weltweit 806.900 Pkw und Nutzfahrzeuge abgesetzt und damit das Vorjahresniveau um 7 Prozent übertroffen. Der Konzernumsatz lag im Berichtsquartal bei 39,8 Mrd. Euro und damit um 3 Prozent über dem Vorjahreswert. Bereinigt um Wechselkursveränderungen betrug der Umsatzanstieg 8 Prozent. Mit diesem Umsatz erzielte Daimler im ersten Quartal 2018 ein EBIT von 3.335 Mio. Euro und lag damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 3.771 Mio. Euro. Das Konzernergebnis lag mit 2.354 Mio. Euro deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahresquartals von 2.652 Mio. Euro. Das auf die Aktionäre der Daimler AG entfallende Konzernergebnis betrug 2.273 (Vorjahr: 2.557) Mio. Euro; dies führte zu einem Rückgang des Ergebnisses je Aktie auf 2,12 (Vorjahr: 2,39) Euro. Analysten zeigten sich mit den Zahlen nicht ganz zufrieden.

Daimler-Chart: boerse-frankfurt.de

Der Ausblick stimmt. "Wir setzen unseren profitablen Wachstumskurs nachhaltig fort und haben mehr Fahrzeuge in einem ersten Quartal verkauft als jemals zuvor. Daran wollen wir anknüpfen und unsere führende Position im Premiumsegment weiter ausbauen, denn wir haben uns für die Zukunft viel vorgenommen", sagte Konzernchef Dieter Zetsche. Finanzvorstand Bodo Uebber ergänzte mit Blick auf das Gesamtjahr: "Wir sind gut ins Jahr gestartet und haben weiter in die Zukunft investiert. Mit unserer starken Bilanz und unseren guten Ergebnissen stellen wir die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens und der Mobilität." Alles in allem geht Daimler davon aus, dass der Konzernumsatz im Jahr 2018 leicht zunehmen wird. Ferner gehen die Schwaben nun davon aus, dass das Konzern-EBIT im Jahr 2018 leicht über dem Niveau des Vorjahres liegen wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...