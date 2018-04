LPKF verkleinert den Vorstand DGAP-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie LPKF verkleinert den Vorstand 27.04.2018 / 13:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Garbsen, den 27.04.2018 - Aufsichtsrat und Vorstand der LPKF Laser & Electronics AG sind zu der Überzeugung gelangt, dass ein vierköpfiger Vorstand in Anbetracht der aktuellen Unternehmensgröße und -situation nicht angemessen ist. Vor diesem Hintergrund haben sich Herr Dr. Bieniek und Herr Lange entschieden, ihre Anstellungsverträge bei der LPKF Laser & Electronics AG nicht zu verlängern. Sie werden im Laufe des Jahres aus dem Unternehmen ausscheiden. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Herrn Dr. Bieniek und Herrn Lange für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Christian Bieniek (Vorstand Operations) und Bernd Lange (Technologievorstand) waren Mitgestalter des rasanten Unternehmenswachstums des LPKF-Konzerns und leisteten in der Folge wichtige Beiträge für die erfolgreiche Stabilisierung des Unternehmens und die Einleitung des Turnarounds. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN 0006450000). Kontakt: Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations 27.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland Telefon: +49 (0) 5131 7095-0 Fax: +49 (0) 5131 7095-95 E-Mail: investorrelations@lpkf.com Internet: www.lpkf.com ISIN: DE0006450000 WKN: 645000 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 680353 27.04.2018 CET/CEST

