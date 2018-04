Bad Nauheim - Die Experten der "BÖRSE am Sonntag" stellen in einer aktuellen Ausgabe den Value Partnership Fonds P (ISIN DE000A14UV37/ WKN A14UV3) als den Fonds des Monats vor.Value-Investoren mögen sich bei Detailfragen in ihrem Anlagestil unterscheiden, so die Experten der BÖRSE am Sonntag. Bestimmte Prinzipien würden allerdings für alle gelten, nämlich die Beachtung des Unterschieds von Preis und Wert. Gekauft werde mit einem Sicherheitsabstand unterhalb des inneren Wertes einer Aktie.

Den vollständigen Artikel lesen ...