Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Peheim (pta031/27.04.2018/13:30) - Als Aktionärsvertreter von über 25% der Stimmrechte an der S&O AGRAR AG https://adhoc.pressetext.com/news/20171103013 teilt Peter Brake den Aktionären der S&O AGRAR AG mit:



Ein Unternehmen ist an mich als Aktionärsvertreter herangetreten und teilt mit, dass es aus deren Kundenkreis aktuell zwei Unternehmen/Investoren gibt, die Interesse haben, zwecks Vorbereitung eines geplanten Börsengangs in den Börsenmantel der S&O AGRAR AG zu investieren.



Aus diesem Grund informiere ich mit dieser Mitteilung alle Aktionäre der S&O AGRAR AG. Sofern Aktionäre der S&O AGRAR AG daran interessiert sind, Aktien außerbörslich zu veräußern und ich für die Veräußerung Ihrer Aktien tätig werden soll, teilen Sie mir bitte aufgrund der bevorstehenden Verhandlungsgespräche bis spätestens 04.05.2018, 12:00 Uhr Folgendes schriftlich mit:



1. Die Gesamtstückzahl der von Ihnen aktuell gehaltenen Aktien und dass Sie bereit sind, diese in der Gesamtstückzahl oder einen Teil davon für außerbörsliche Preisverhandlungen zur Verfügung zu stellen sowie diese Aktien der S&O AGRAR AG dazu anzudienen.



2. Ihre Preisvorstellung für die Gesamtstückzahl in Euro sowie Preis pro Aktie in Euro.



Diese Mitteilung dient ausschließlich dazu, um eine Preisfindung von Angebot und Nachfrage für Aktien der S&O AGRAR AG zu ermitteln bzw. auszuloten, mit dem Ziel abschließend Käufer und Verkäufer zusammenzuführen. Nach Preisfindung und auf Grundlage eines danach zu erstellenden Kaufvertrages sollte dann die außerbörsliche Übertragung und kaufmännische Abwicklung über einen Notar erfolgen.



Der Ablauf der Kontaktherstellung erfolgt vorab an Peter Brake per E-Mail oder Fax. Bei Kontaktherstellung und Andienung müssen Aktionäre per aktuellem Depotauszug den Nachweis erbringen, dass sie Aktionäre der S&O AGRAR AG sind. Die Stückzahl der gehaltenen Aktien ist nicht maßgebend für die Kontaktherstellung. Auch Aktionäre, die kleinere Positionen halten, sind aufgefordert, sich zu melden.



Ihre Mitteilung senden Sie bitte mit aktuellem Nachweis über Ihren Aktienbestand per Depotauszug an:



E-Mail: Peter.Brake@info-fuer-soagrar-aktionaere.de



oder



Fax: +49 4479 939436



(Ende)



Aussender: Peter Brake Adresse: Adlerstraße 3, 49696 Peheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Brake Tel.: +49 4479 939434 E-Mail: Peter.Brake@info-fuer-soagrar-aktionaere.de Website: www.info-fuer-soagrar-aktionaere.de



ISIN(s): - (Aktie) Börsen: -



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1524828600306



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 27, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)