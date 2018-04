CORESTATE CAPITAL HOLDING S.A.: Offenlegung der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß dem Gesetz vom 11. Januar 2008 über die Transparenzanforderungen an Wertpapieremittenten. DGAP Gesamtstimmrechtsmitteilung: Corestate Capital Holding S.A. / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte CORESTATE CAPITAL HOLDING S.A.: Offenlegung der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß dem Gesetz vom 11. Januar 2008 über die Transparenzanforderungen an Wertpapieremittenten. 27.04.2018 / 14:04 Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. CORESTATE CAPITAL HOLDING S.A.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß dem Gesetz vom 11. Januar 2008 über die Transparenzanforderungen an Wertpapieremittenten. Luxemburg, den 23. April 2018 1. Identität des Emittenten oder des zugrundeliegenden Emittenten bestehender Aktien, an die Stimmrechte geknüpft sind (einschließlich der von der CSSF zugeteilten Emittenten-ID). Corestate Capital Holding S.A. (E-3488) 2. Identität des Anmelders (wenn eine andere Person die Mitteilung im Namen des Emittenten macht) Allen & Overy S.C.S. 3. Gesamtzahl der Aktien, aus denen sich das Aktienkapital des meldenden Emittenten zusammensetzt 21,329,417 4. Gesamtzahl der Stimmrechte aus den Aktien, aus denen sich das Aktienkapital des meldenden Emittenten zusammensetzt, einschließlich der ruhenden Stimmrechte. 21,329,417 5. Gesamtzahl der Stimmrechte unter Ausschluss des ruhenden Stimmrechts (fakultativ) N/A 6. Ursprung der Änderung Erhöhung des Grundkapitals um 35.294 Aktien 7. Datum der Änderung 17. April 2018 8. In der vorherigen Meldung (optional) - die Gesamtzahl der Aktien betrug 21.294.123 Stück - die Gesamtzahl der Stimmrechte betrug 21.294.123 - die Gesamtzahl der ausübbaren Stimmrechte betrug 21.294.123 27.04.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A. 4, Rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Luxemburg Internet: www.corestate-capital.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 680429 27.04.2018

