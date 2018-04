Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach Zahlen von 170 auf 162 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal des Autobauers sei nur auf den ersten Blick schwach gewesen, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bereinigt um Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie Rechnungslegungseffekte wären seine Schätzungen übertroffen worden. Er kürzte aber seine Erwartungen an die Profitabilität in diesem Jahr./tih/jha/ Datum der Analyse: 27.04.2018

2018-04-27

ISIN: DE0007664039