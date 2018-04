Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Ceconomy vor Zahlen von 11,30 auf 9,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analystin Fabienne Caron rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem operativen Ergebnis ohne die Beteiligung an FNAC Darty von 10 Millionen Euro. Positive wirke vor allem, dass der Elektronikhändler im deutschsprachigen Raum seine Mehrwertsteueraktion nicht wiederholt habe. Er verpasste seinen Schätzungen einen Feinschliff und begründete das niedrigere Kursziel auch mit einem gesunkenen Wert von Beteiligungen./ag/tih Datum der Analyse: 27.04.2018

AFA0097 2018-04-27/14:39

ISIN: DE0007257503