Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wirecard nach vorläufigen Zahlen von 118 auf 127 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anbieter von Bezahlsystemen habe einen starken Jahresauftakt hingelegt, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Freitag vorliegenden Studie, in der er seine Schätzungen aktualisierte. Dies stärke seine Zuversicht, dass im Gesamtjahr das obere Ende der vom Unternehmen angepeilten Zielspanne erreicht werden kann./tih/zb Datum der Analyse: 27.04.2018

AFA0098 2018-04-27/14:39

ISIN: DE0007472060