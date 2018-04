Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich Insurance Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 315 Franken belassen. Für das Gewinnwachstum des Versicherers im kommenden Jahr sei es wesentlich, dass die Schweizer die jüngste Übernahme in Australien gut umsetzten, schrieb Analyst Arjan van Veen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte umso mehr, da sich das Preisumfeld in den USA eintrübe./la/tos Datum der Analyse: 27.04.2018

