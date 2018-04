Eine Mischung aus positiven Nachrichten treiben den DAX zum Wochenausklang ins Plus. Mittlerweile notiert der Leitindex bei 12.600 Punkten, womit er auf Wochensicht den Sprung in die Gewinnzone schaffte. Die Spannung steigt: Schafft es der DAX in den nächsten Stunden/Tagen über die wichtige 200-Tage-Linie?

