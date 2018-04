Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Stabilus mit "Neutral" und einem Kursziel von 81 Euro gestartet. Hohe Qualität zu einem stattlichen Preis - so bewertete Analyst Sascha Gommel die Papiere des Autozulieferers in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./ag/zb Datum der Analyse: 27.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0153 2018-04-27/15:09

ISIN: LU1066226637