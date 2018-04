Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Microsoft nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Wachstum in einigen anderen Bereichen des breit aufgestellten Konzerns hätten die leichte Enttäuschung bei Azure mehr als wettgemacht, schrieb Analyst Michael Nemeroff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für 2018 an./ag/stw Datum der Analyse: 27.04.2018

